Борисов: РФ испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники

Российские военные испытали лазер, который способен за пять секунд сжигать беспилотники, находящиеся на расстоянии пяти километров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" он отметил, что такие лазерные системы в РФ производят практически серийно. Как пояснил политик, боевые лазеры позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств.

"Во время испытаний в течение пяти секунд беспилотное средство было просто-напросто сожжено и прекратило своё существование", — подчеркнул Борисов.

Ранее сообщалось, что украинские средства радиоэлектронной борьбы не в силах подавить беспилотники российской компании ZALA AERO из-за специального защищённого канала связи. Такое оборудование применяют подразделения "Росгвардии" в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Беспилотники нужны для обнаружения позиций ВСУ и корректировки огня.