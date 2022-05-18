Российские военные испытали лазер, который способен за пять секунд сжигать беспилотники, находящиеся на расстоянии пяти километров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" он отметил, что такие лазерные системы в РФ производят практически серийно. Как пояснил политик, боевые лазеры позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств.
"Во время испытаний в течение пяти секунд беспилотное средство было просто-напросто сожжено и прекратило своё существование", — подчеркнул Борисов.
Ранее сообщалось, что украинские средства радиоэлектронной борьбы не в силах подавить беспилотники российской компании ZALA AERO из-за специального защищённого канала связи. Такое оборудование применяют подразделения "Росгвардии" в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Беспилотники нужны для обнаружения позиций ВСУ и корректировки огня.
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