Западные страны должны извиниться перед Российской Федерацией и снять c неё все санкции.
Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России", — подчеркнул лидер Чечни.
По словам Кадырова, отдельно извиниться Западу нужно перед спортсменами Российской Федерации, которых отстранили от всевозможных международных соревнований.
Глава Чеченской Республики сравнил западные санкции в отношении РФ с блокадой.
Ранее Кадыров заявил, что если бы президент РФ не приказал сохранить города Украины, её бы уже давно "очистили".
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