Кадыров: "Запад должен извиниться перед Россией и снять c нее все санкции"

Западные страны должны извиниться перед Российской Федерацией и снять c неё все санкции.

Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России", — подчеркнул лидер Чечни.

По словам Кадырова, отдельно извиниться Западу нужно перед спортсменами Российской Федерации, которых отстранили от всевозможных международных соревнований.

Глава Чеченской Республики сравнил западные санкции в отношении РФ с блокадой.

Ранее Кадыров заявил, что если бы президент РФ не приказал сохранить города Украины, её бы уже давно "очистили".