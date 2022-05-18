Баранец о планах США запретить "Посейдон" и "Сармат": "Мы не самоубийцы"

Как считает военный эксперт Виктор Баранец, со стороны американцев было бы глупо надеяться, что Россия согласится отказаться от своих лучших вооружений "Сармат" и "Посейдон".

Эксперт назвал попытку США запретить эти виды вооружения РФ "сказочными мечтами". Он сказал, что было бы странно ждать, что РФ откажется от своего самого мощного оружия, перед которым американцы бессильны.

"Мы не такие наивные, чтобы отказаться от наших лучших, самых сильных, уникальных вооружений, против которых у американцев нет противоядия. Мы не самоубийцы, чтобы выкидывать на помойку свой самый лучший "меч” — ядерный он или не ядерный. Это все американская возня вокруг наших новейших вооружений, аналогов которых в мире сегодня нет. И, скорей всего, завтра не будет", — отметил Баранец в интервью "Свободной прессе".

Ранее Баранец объяснил, почему Россия оказывает медпомощь тем, кто является убийцами и военными преступниками — нацистам из батальона "Азов"*. Он сказал, что делается это из соображений гуманизма, и что Россия не хочет давать лишний раз повод для того, чтобы её потом обвиняли в нарушении правил.