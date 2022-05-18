Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве

Обстрелы ВСУ регионов России, граничащих с Украиной, провоцируют ВС РФ нанести ответный удар по центру принятия решений в Киеве. Почему Россия пока этого не делает, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Просто Министерство обороны предупредило, что удары будут по нарастающей идти, и я думаю, что в рамках того, что сейчас идёт в Донбассе, это решение отменяться не будет. Всё равно удары будут нанесены", — сообщил эксперт порталу "Украина.ру".

Леонков обращает внимание на то, что ВС России наносят удары по поставляемой западной военной технике и вооружению точечно, не разрушая систему коммуникаций, чтобы мирное население могло эвакуироваться.