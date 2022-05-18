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Автор Инна Винникова

Киев боится ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек" и танка Т-90М "Прорыв" ВС РФ

Силовые структуры

Российская армия оснащена современным оружием. Одним из самых грозных считаются танки Т-90М "Прорыв", эшелон которых отправлен в Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба "Уралвагонзавода".

Киев боится ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек" и танка Т-90М "Прорыв" ВС РФ

Украинские СМИ уже успели придумать очередной фейк о том, что танки подбиты под Харьковом американским Javelin. Но они ещё не успели доехать с Урала в Донбасс, да и перед устаревшим ПТРК "Джавелин" они неуязвимы, поэтому опубликованное фото якобы подбитого российского танка не имеет ничего общего с действительностью, пишет "Свободная пресса".

У России есть и другое оружие, которое может наводить страх — это ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Их настоящий триумф может произойти в битве за Донбасс, считает американский аналитик Уэсли Калп из Центра изучения президентства и Конгресса. По его мнению, это самое смертоносное оружие армии РФ:

"Никакая броня или укрытие не могут защитить цель от последствий термобарического взрыва".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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