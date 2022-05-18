Российская армия оснащена современным оружием. Одним из самых грозных считаются танки Т-90М "Прорыв", эшелон которых отправлен в Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба "Уралвагонзавода".
Украинские СМИ уже успели придумать очередной фейк о том, что танки подбиты под Харьковом американским Javelin. Но они ещё не успели доехать с Урала в Донбасс, да и перед устаревшим ПТРК "Джавелин" они неуязвимы, поэтому опубликованное фото якобы подбитого российского танка не имеет ничего общего с действительностью, пишет "Свободная пресса".
У России есть и другое оружие, которое может наводить страх — это ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Их настоящий триумф может произойти в битве за Донбасс, считает американский аналитик Уэсли Калп из Центра изучения президентства и Конгресса. По его мнению, это самое смертоносное оружие армии РФ:
"Никакая броня или укрытие не могут защитить цель от последствий термобарического взрыва".
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.