Основатель и командир донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский продолжает рассказывать о процессе сдачи в плен националистов батальона "Азов"* и военнослужащих ВСУ и нацгвардии с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
По его словам, боевики сейчас накапливаются на территории, которую объединённые силы пока оставляют под их контролем и готовятся к выходу.
"Как я говорил — на наших глазах разбивают свои телефоны, планшеты и ноутбуки. Предусмотрительные", — сообщает комбат.
А тем временем, ООН не участвовала в вывозе украинских военных с "Азовстали", обращение со всеми пленными должно соответствовать международному праву, сообщил офис генсека.
А вот Зеленский в своём обращении сразу после выхода первых боевиков с "Азовстали" упоминал ООН среди участников "спецоперации по эвакуации".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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