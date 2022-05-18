Ходаковский: "Азовцы"* на наших глазах разбивают телефоны, планшеты и ноутбуки"

Основатель и командир донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский продолжает рассказывать о процессе сдачи в плен националистов батальона "Азов"* и военнослужащих ВСУ и нацгвардии с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

По его словам, боевики сейчас накапливаются на территории, которую объединённые силы пока оставляют под их контролем и готовятся к выходу.

"Как я говорил — на наших глазах разбивают свои телефоны, планшеты и ноутбуки. Предусмотрительные", — сообщает комбат.

А тем временем, ООН не участвовала в вывозе украинских военных с "Азовстали", обращение со всеми пленными должно соответствовать международному праву, сообщил офис генсека.

А вот Зеленский в своём обращении сразу после выхода первых боевиков с "Азовстали" упоминал ООН среди участников "спецоперации по эвакуации".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.