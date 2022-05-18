Леонков сообщил о тактике борьбы ВС РФ с поставками оружия НАТО на Украину

Основным методом борьбы ВС РФ с поставками оружия НАТО на Украину является обнаружение мест скопления указанного вооружения с последующим его уничтожением при помощи высокоточных ударов. Об этом сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Для доставки тяжёлой техники требуется железнодорожное полотно, поскольку самостоятельный ход такой техники затруднён дефицитом горючего. В настоящее время Украина использует электрифицированные железные дороги, чтобы перебросить технику на восток. Моментальная переброска доставленной техники в зону боевых действий с платформ невозможна, что даёт возможность ВС РФ обнаружить её и уничтожить.

"Тем самым мы решаем сразу несколько задач. Мы уничтожаем военную технику, уничтожаем личный состав украинской армии, мы уничтожаем платформы, на которых эта техника доставлялась. И скоро возникнет дефицит грузовых платформ, с помощью которых можно будет перевозить эту военную технику", — рассказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт уточнил, что некоторые известные узловые точки российские войска не парализуют, поскольку они используются для перемещения мирных граждан и доставки гуманитарных грузов.