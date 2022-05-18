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Автор Инна Винникова

Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу

Силовые структуры

Из подземелий комбината "Азовсталь" в Мариуполе вышло порядка тысячи украинских бойцов. Однако главарей "Азова"* среди них пока нет, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. Что ждёт Святослава Паломара и Сергея Волынского, рассказал юрист Дмитрий Аграновский.

Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу

По его словам, нацистам могут вменить не только преступные приказы, но и старые деяния. СК РФ собирал данные по всем событиям на Майдане и в Одессе в мае 2014 года, сообщает юрист. Ожидается, что с "Азовстали" сдадутся в плен около 2 тысяч человек, затем начнётся фильтрация и проверка на причастность к разного рода преступлениям. У командиров положение сложнее, чем у рядовых.

"Грозит уголовная ответственность в соответствии с уголовным кодексом РФ или ДНР и ЛНР. Мы не знаем, в чём будут обвинять, но круг обвинений может быть весьма широкий. Но статьи тяжёлые, одних убийств сколько было", — цитирует Аграновского МК.

Юрист указал, что по статье 105 УК РФ "Убийство" главарям может грозить пожизненное заключение. Кроме того, моратория на смертную казнь в ЛДНР нет, поэтому есть мнение, что теоретически "она может быть применена", сообщает юрист.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы дмитрий аграновский
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