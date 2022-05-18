Штурмовые отряды ВС РФ появились около блиндажей ВСУ под Северодонецком

На данный момент наиболее активные боевые действия в ходе военной спецоперации зафиксированы на Северодонецком направлении и в Авдеевке. Союзные войска нанесли одновременные удары с северо-запада и с востока, уничтожив передовые позиции украинских боевиков.

Силовики ВСУ попытались помешать продвижению российских военных и бойцов Народной Милиции ЛНР и подорвали мост через реку Северский Донец. Однако этот манёвр не остановил наступление союзных войск к Северодонецку по другим направлениям.

Украинские боевики создали укрытия, чтобы сдержать артиллерийские удары со стороны российской армии. Однако для них стало неприятным сюрпризом появление штурмовых подразделений с нескольких направлений, которые вышли к укреплениям ВСУ, передаёт "Военное обозрение".