Трое российских пленных с завода "Азовсталь" 18 мая вышли вместе с боевиками националистического батальона "Азов"* и боевиками ВСУ и нацгвардии.
Всего в Мариуполе бандеровцев сдалось уже под две тысячи.
"Их больше нас и было, и остается!" — комбриг "Востока" Александр Ходаковский ранее рассказал об огромном количестве боевиков, побеждённых в Мариуполе.
Напомним, Pravda. Ru уже сообщала, что в подземельях металлургического комбината "Азовсталь" находится трое пленных россиян. Это один офицер и два солдата.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.