Трое российских пленных вышли с "Азовстали" вместе с боевиками

Трое российских пленных с завода "Азовсталь" 18 мая вышли вместе с боевиками националистического батальона "Азов"* и боевиками ВСУ и нацгвардии.

Всего в Мариуполе бандеровцев сдалось уже под две тысячи.

"Их больше нас и было, и остается!" — комбриг "Востока" Александр Ходаковский ранее рассказал об огромном количестве боевиков, побеждённых в Мариуполе.

Напомним, Pravda. Ru уже сообщала, что в подземельях металлургического комбината "Азовсталь" находится трое пленных россиян. Это один офицер и два солдата.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.