"Военное дело": украинские пропагандисты раскритиковали российские Ка-52

Украинские пропагандисты заявили о том, что российские ударные вертолёты Ка-52 якобы совершенно непригодны к использованию.

Они пришли к такому выводу после просмотра видеозаписи с моментом посадки вертолёта, крыльевые пилоны которого заметно вибрируют, сообщает "Военное дело".

Украинские журналисты считают, что такие вибрации могут привести к снижению ударных способностей воздушного судна и значительному уменьшению срока эксплуатации техники. При этом корреспонденты ссылаются на комментарий анонимного вертолётчика из США, заявившего, что в его стране Ка-52 не получил бы сертификат лётной годности.

"Исходя из серьёзных "диагнозов" украинских и западных "экспертов" возникает вполне простой вопрос о том, как российским конструкторам удалось совершить чудо и заставить вертолёт, имеющий настолько критические недостатки, летать на боевое применение. Здесь, разумеется, никаких ответов у украинских пропагандистов нет", — сказано в материале.

Автор статьи напомнил украинским коллегам о том, что вертолёты Ка-52 не просто запущены в серию, а успешно выпускаются и имеют уже как минимум три модификации. По его мнению, нападки на российскую технику — происки США, которые видят в Ка-52 конкурента для своего оборудования.