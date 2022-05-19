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Автор Антон Уткин

Пример "Азова"*: солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Силовые структуры

После появления известий, что националисты "Азова"* сложили оружие, солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен ополченцам ЛНР.

Пример "Азова"*: солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Как пояснил бывший солдат 1-го батальона 79-й ОДШБр, по украинским законам за оставленную позицию ему грозит 8 лет тюрьмы.

На допросе военнопленный признался, что в составе подразделение с 8 марта находился в обороне Северского.

"Там занимали оборону в детском лагере", — уточнил молодой человек 2002 г. р.

Позже их отряд отправили в Дробышево, и уже через три недели пришёл приказ о наступлении. Так как исход боестолкновения с российской армии был очевиден, командиры подразделения бежали с передовой, бросив своих солдат. Оставшиеся "всушники" приняли решение сдаться в плен.

"Жить хотели", — сказал пленный.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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