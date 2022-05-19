После появления известий, что националисты "Азова"* сложили оружие, солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен ополченцам ЛНР.
Как пояснил бывший солдат 1-го батальона 79-й ОДШБр, по украинским законам за оставленную позицию ему грозит 8 лет тюрьмы.
На допросе военнопленный признался, что в составе подразделение с 8 марта находился в обороне Северского.
"Там занимали оборону в детском лагере", — уточнил молодой человек 2002 г. р.
Позже их отряд отправили в Дробышево, и уже через три недели пришёл приказ о наступлении. Так как исход боестолкновения с российской армии был очевиден, командиры подразделения бежали с передовой, бросив своих солдат. Оставшиеся "всушники" приняли решение сдаться в плен.
"Жить хотели", — сказал пленный.
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.