Пример "Азова"*: солдаты ВСУ массово сдаются в плен

После появления известий, что националисты "Азова"* сложили оружие, солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен ополченцам ЛНР.

Как пояснил бывший солдат 1-го батальона 79-й ОДШБр, по украинским законам за оставленную позицию ему грозит 8 лет тюрьмы.

На допросе военнопленный признался, что в составе подразделение с 8 марта находился в обороне Северского.

"Там занимали оборону в детском лагере", — уточнил молодой человек 2002 г. р.

Позже их отряд отправили в Дробышево, и уже через три недели пришёл приказ о наступлении. Так как исход боестолкновения с российской армии был очевиден, командиры подразделения бежали с передовой, бросив своих солдат. Оставшиеся "всушники" приняли решение сдаться в плен.

"Жить хотели", — сказал пленный.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.