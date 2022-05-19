Министерство обороны России показало новые кадры с боевиками, вышедшими с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Некоторые из бандеровцев идут на костылях, других поддерживают под руки.
За прошедшие сутки (18 мая) с заблокированного металлургического предприятия "Азовсталь" в плен сдался 771 боевик националистического формирования "Азов"*. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 военнослужащих, в том числе 80 раненых.
Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медицинских учреждениях в Новоазовске и Донецке.
А тем временем, вышедшие с "Азовстали" украинские боевики рассказали о хороших условиях содержания в ДНР. Им оказали медпомощь, раздали теплые вещи и регулярно кормят.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.