Минобороны РФ показало новое видео выхода пленных боевиков с "Азовстали"

Министерство обороны России показало новые кадры с боевиками, вышедшими с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Некоторые из бандеровцев идут на костылях, других поддерживают под руки.

За прошедшие сутки (18 мая) с заблокированного металлургического предприятия "Азовсталь" в плен сдался 771 боевик националистического формирования "Азов"*. Всего с 16 мая в плен сдались 1730 военнослужащих, в том числе 80 раненых.

Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медицинских учреждениях в Новоазовске и Донецке.

А тем временем, вышедшие с "Азовстали" украинские боевики рассказали о хороших условиях содержания в ДНР. Им оказали медпомощь, раздали теплые вещи и регулярно кормят.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.