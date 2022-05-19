Российское МВД объявило в розыск командиров националистического батальона "Азов"* Сергея Величко и Константина Немичева.
Командиры нацистского формирования причастны к посягательству на жизнь не меньше восьми пленных российских военнослужащих, сообщает Следственный комитет России.
Фамилии командиров националистического полка "Азов"* Величко и Немичева появились в базе разыскиваемых на сайте МВД, сообщает РИА Новости. В базе указано, что националисты разыскиваются по уголовной статье. Оба — уроженцы Харькова, Константин Немичев — 1996 года рождения, Сергей Величко — 1994 года.
А тем временем, в России начинают выносить судебные решения по украинским националистам. Уже возбуждено уголовное дело против националиста Дениса Мурыги. Доказательства против него были собраны и уже сегодня, 19 мая, ему огласят меру пресечения.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.