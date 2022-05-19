Сдающиеся с металлургического комбината "Азовсталь" боевики националистического батальона "Азов"*, ВСУ и нацгвардии готовы выходить только к военнослужащим России — отрядов ДНР они "категорически боятся".
Об этом сообщает российский журналист Алексей Гудошников.
"Ещё бы", — комментирует журналист, намекая на многочисленные военные преступления против жителей Донбасса и в Мариуполе, в частности.
Напомним, в "активе" этих военных террор мирного населения, секретные тюрьмы с пыточными, изнасилования, пьяные убийства, грабежи. Это не штампы пропаганды, это документы различных организаций.
Например, отчет ООН "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине" — там как раз описываются те самые "азовцы"*. Или 14 отчет Управления верховного комиссара ООН: до десяти негодяев из "Азова"* и "Донбасса"* изнасиловали умственно отсталого инвалида.
*украинские националистические батальоны, деятельность которых признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.