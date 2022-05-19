Боевики "Азовстали" готовы сдаваться только ВС РФ — отрядов ДНР они боятся

Сдающиеся с металлургического комбината "Азовсталь" боевики националистического батальона "Азов"*, ВСУ и нацгвардии готовы выходить только к военнослужащим России — отрядов ДНР они "категорически боятся".

Об этом сообщает российский журналист Алексей Гудошников.

"Ещё бы", — комментирует журналист, намекая на многочисленные военные преступления против жителей Донбасса и в Мариуполе, в частности.

Напомним, в "активе" этих военных террор мирного населения, секретные тюрьмы с пыточными, изнасилования, пьяные убийства, грабежи. Это не штампы пропаганды, это документы различных организаций.

Например, отчет ООН "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине" — там как раз описываются те самые "азовцы"*. Или 14 отчет Управления верховного комиссара ООН: до десяти негодяев из "Азова"* и "Донбасса"* изнасиловали умственно отсталого инвалида.

*украинские националистические батальоны, деятельность которых признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.