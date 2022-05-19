Массовая сдача в плен бойцов полка "Азов"* во главе с его замкомом, капитаном Нацгвардии Святославом Паламаром, вызвала осуждение украинских националистов.
Сам Паламар вместе с командиром "Азова"* Денисом Прокопенко обещали, что "проклянут всей Украиной" тех азовцев, которые выйдут из "Азовстали" с поднятыми руками. Теперь же они оба вместе со своими солдатами приняли решение сложить оружие.
Это произошло после того, как бывший министр внутренних дел Украины и по совместительству шеф "Азова"* отправил Прокопенко письмо с приказом капитулировать ради спасения своих жизней.
"Азов" выполнил в Мариуполе свою задачу — нет, сверхзадачу. Живи, Денис. Живи и стань сильнее. Ты- командир, сделал все, что должен. Время и судьба дают иногда непосильные испытания… самым сильным… Тебе такое выпало", — написал Аваков Прокопенко, выложив потом это письмо на свою страницу в Facebook**.
Аваков призвал украинцев не осуждать сдавшихся "азовцев"*, рассказав, что сам лично попросил Прокопенко сдаться. Шеф "Азова"* напомнил, что командир нацбатальона ещё очень молод, и у него совсем юная супруга.
Сам Аваков пообещал подписчикам, что пленные "азовцы" останутся у россиян недолго, потому что киевские власти намерены требовать их обмена на военнопленных из РФ, ЛНР и ДНР.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
**Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.