Сивков: Киев продемонстрировал скотское отношение к солдатам ВСУ

Киевское руководство отказалось забирать тела погибших военных с поля боя. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, этот факт в очередной раз демонстрирует отношение режима Владимира Зеленского к своим солдатам. Кроме того, это деморализует оставшиеся силы украинской армии, что может привести к скорой сдачи бойцов в плен.