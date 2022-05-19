Киевское руководство отказалось забирать тела погибших военных с поля боя. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, этот факт в очередной раз демонстрирует отношение режима Владимира Зеленского к своим солдатам. Кроме того, это деморализует оставшиеся силы украинской армии, что может привести к скорой сдачи бойцов в плен.
"Вопрос этот решается элементарно, ничто не мешает им забрать тела погибших. Просто режим Зеленского в очередной раз демонстрирует скотское отношение к тем, кто его защищает», – высказался аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.