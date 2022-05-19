Коротченко: после битвы за Донбасс начнётся третий этап спецоперации ВС РФ

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, после окончания битвы за Донбасс наступит третий этап военной спецоперации. Российская армия начнёт продвижение в не менее важные украинские регионы. Он предположил, что следующими целями союзных войск станет освобождение Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.