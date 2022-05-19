По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, после окончания битвы за Донбасс наступит третий этап военной спецоперации. Российская армия начнёт продвижение в не менее важные украинские регионы. Он предположил, что следующими целями союзных войск станет освобождение Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
"После завершения битвы за Донбасс. Третий этап СВО — установление контроля над Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областями", — написал Коротченко в своём Телеграм-канале.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.