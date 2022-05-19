На вооружении ВСУ стоят советские пушки 1944 года разработки

Украинские военные используют противотанковые оружия советского образца Д-44, которые были разработаны ещё во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. Советское оружие вернулось на вооружение ВСУ в сухопутные войска, на полигон в тылу, пишет "Российская газета".

Пушки калибра 85 миллиметров используются Национальной гвардией Украины с 2015 года. Отмечается, что вооружению, разработанному в 1944 году, сложно противостоять современным танкам в боевых условиях.

Ранее обозреватель из США Уэсли Калп сообщил, что Донбасс скоро станет свидетелем триумфа российской тяжёлой огнемётной системы залпового огня "Буратино", в которую входит 30 ракетных установок, располагающихся на гусеничном ходу от танка Т-72А.

И это оружие — не единственное, которого боятся киевские власти. Не меньший ужас у них вызывают огнемётная система "Солнцепёк" на шасси грузовика "Урал".