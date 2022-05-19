Некоторые из членов "Азова"*, заблокированные на территории "Азовстали", не желали сдаваться в плен, вследствие чего между боевиками возникли разногласия. Те, кто отказывались складывать оружие, оказались в значительном меньшинстве. Однако разногласия растянули процесс выхода "азовцев"* из подземелий, пишет "Военное обозрение".
По данным издания, главари "Азова"*, кроме Паламара (Калины), всё ещё находятся в укрытиях. Есть версия, что самые первые сдавшиеся в основном представляли остатки подразделений ВСУ, а не "азовцев"*.
Сообщается также, что некоторые члены "Азова"* готовы выйти из заблокированной территории только при условии принятия их военными РФ, а не ДНР. Боевики опасаются, что последние могут уничтожить их на месте за всё причинённое в течение последних восьми лет.
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.