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Автор Дмитрий Плотников

Сладков: "2500 "языков" с "Азовстали" будут выдавать свои тайны"*

Силовые структуры

С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжают выходить националисты "Азова"* и боевики нацгвардии и ВСУ.

Сладков: "2500 "языков" с "Азовстали" будут выдавать свои тайны"*

Все они складывают оружие и сдаются в плен объединенным войскам российской армии и сил ДНР.

Известный журналист и военный корреспондент Александр Сладков продолжает рассказывать об операции по сдаче в плен националистов "Азова"*.

Он отметил, что мы имеем доступ к самому боеспособному силовому сообществу Украины, к самому антирусскому, самому агрессивному, инициативному и самому закрытому.

Это не ругательства, говорит Сладков, это оценка источников информации, такой необходимой нам сегодня.

"Вы представляете, разведчики долго готовятся, чтоб пойти за линию фронта, чтоб захватить всего одного "языка". А тут 2500 "языков", да еще каких. Не будут выдавать свои тайны? Помилуйте, ну что вы. Какие фирмы будут с ними беседовать! Даже называть не стану, и так знаете", — подытожил военкор.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Сладков: "Так кто нам сдался в плен? Что мы имеем под кодом "Азов"*?
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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