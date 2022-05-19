Сладков: "Так кто нам сдался в плен? Что мы имеем под кодом "Азов"*?

С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжают выходить националисты "Азова"* и боевики нацгвардии и ВСУ.
Все они складывают оружие и сдаются в плен объединенным войскам российской армии и сил ДНР.
Известный журналист и военный корреспондент Александр Сладков продолжает рассказывать об операции по сдаче в плен националистов "Азова"*.
Он отметил, что мы имеем доступ к самому боеспособному силовому сообществу Украины, к самому антирусскому, самому агрессивному, инициативному и самому закрытому.
Это не ругательства, говорит Сладков, это оценка источников информации, такой необходимой нам сегодня.
"Вы представляете, разведчики долго готовятся, чтоб пойти за линию фронта, чтоб захватить всего одного "языка". А тут 2500 "языков", да еще каких. Не будут выдавать свои тайны? Помилуйте, ну что вы. Какие фирмы будут с ними беседовать! Даже называть не стану, и так знаете", — подытожил военкор.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.