"Скиф": "Всего с "Азовстали" вышло 1800 человек, поток слабеет, но не иссякает"

Командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский продолжает рассказывать об операции по сдаче в плен с завода "Азовсталь" в Мариуполе националистов батальона "Азов"* и боевиков нацгвардии.

Несмотря на то, что всю информацию разглашать пока запрещено, кое-какие данные комбат с позывным "Скиф" до общественности доводит.

"В общей сложности, с учётом сегодняшних, вышло тысяча восемьсот человек. Поток слабеет, но не иссякает", — сообщает Ходаковский.

Ранее командир "Востока" рассказывал, что выход с завода "Азовсталь" и сдача в плен украинских бандеровцев стали результатом нашей специальной операции.

"Это комбинированная операция — военная и специальная", — подчеркнул комбат.

Сейчас операция продолжается.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.