Командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский продолжает рассказывать об операции по сдаче в плен с завода "Азовсталь" в Мариуполе националистов батальона "Азов"* и боевиков нацгвардии.
Несмотря на то, что всю информацию разглашать пока запрещено, кое-какие данные комбат с позывным "Скиф" до общественности доводит.
"В общей сложности, с учётом сегодняшних, вышло тысяча восемьсот человек. Поток слабеет, но не иссякает", — сообщает Ходаковский.
Ранее командир "Востока" рассказывал, что выход с завода "Азовсталь" и сдача в плен украинских бандеровцев стали результатом нашей специальной операции.
"Это комбинированная операция — военная и специальная", — подчеркнул комбат.
Сейчас операция продолжается.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.