Спецоперация по денацификации и демилитаризации на Украине продолжается. Российские войска продвигаются всё дальше. Так, стало известно, что в ближайшие дни будут начаты уличные бои в Северодонецке. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
Главком попросил президента Владимира Зеленского об отводе войск из населённого пункта, так как велика вероятность повторения сценария "Азовстали" в Мариуполе. Военкоры "Русской Весны" сообщают, что снабжение группировки нацистов ВС Украины прервано.
Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.