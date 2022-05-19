Нацистская группировка ВСУ в Северодонецке лишена снабжения

Спецоперация по денацификации и демилитаризации на Украине продолжается. Российские войска продвигаются всё дальше. Так, стало известно, что в ближайшие дни будут начаты уличные бои в Северодонецке. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Главком попросил президента Владимира Зеленского об отводе войск из населённого пункта, так как велика вероятность повторения сценария "Азовстали" в Мариуполе. Военкоры "Русской Весны" сообщают, что снабжение группировки нацистов ВС Украины прервано.

Российская спецоперация начата 24 февраля 2022 года.