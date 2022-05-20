Северодонецк: бои начинаются уже в черте города

В Сети появился видеоролик жителя Северодонецка, который показывает сегодняшнюю обстановку в городе.

На кадрах можно видеть пустые улицы. Люди, по всей вероятности, эвакуировались или спрятались в бомбоубежище.

"Ходят одни пенсионеры", — говорит местный житель.

Также можно слышать артиллерийскую кононаду, которая всё усиливается. Сам житель при этом начинает отходить в укрытие.

Накануне, 19 мая на окраинах Северодонецка развернулись бои за этот стратегически важный город ЛНР. По разной информации в Северодонецко-Лисичанской агломерации находится от 8 до 15 тысяч бандеровцев киевского режима.

Военные эксперты отмечают, что сегодня, 20 мая, Северодонецк станет целью российских войск.