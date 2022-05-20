В Сети появился видеоролик жителя Северодонецка, который показывает сегодняшнюю обстановку в городе.
На кадрах можно видеть пустые улицы. Люди, по всей вероятности, эвакуировались или спрятались в бомбоубежище.
"Ходят одни пенсионеры", — говорит местный житель.
Также можно слышать артиллерийскую кононаду, которая всё усиливается. Сам житель при этом начинает отходить в укрытие.
Накануне, 19 мая на окраинах Северодонецка развернулись бои за этот стратегически важный город ЛНР. По разной информации в Северодонецко-Лисичанской агломерации находится от 8 до 15 тысяч бандеровцев киевского режима.
Военные эксперты отмечают, что сегодня, 20 мая, Северодонецк станет целью российских войск.
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