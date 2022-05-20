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Автор Антон Уткин

Украина хочет уничтожить Черноморский флот РФ, чтобы вывезти зерно из Одессы

Силовые структуры

Корабли Черноморского флота РФ надежно блокируют Одессу, не позволяя ВМС Украины выйти в море. Из-за этого в порту скопилось множество гружёных зерновозов.

Украина хочет уничтожить Черноморский флот РФ, чтобы вывезти зерно из Одессы

За последний месяц зерно превратилось в основной экспортный продукт Украины. Пшеницу вывозят за границу сотнями грузовиков, для этого киевский режим даже отбирает машины у армии, которой и так не хватает транспорта. За всё поставляемое Западом вооружение приходится расплачиваться, и зерно стало главной "валютой".

Объёмы сухопутного транспорта не идут ни в какое сравнение с транспортом морским. Специальное судно-зерновоз может за один рейс перевести сотни тысяч тонн груза. Но выход в море таких балкеров с украинской пшеницей блокирует Черноморский флот РФ, а потому Киев уже не просит, а требует у США новейшие противокорабельные ракеты.

С поставкой современных ПКР Harpoon и NSM Вашингтон не торопится. Во-первых, это оружие требует долгого обучения солдат. Во-вторых, потопленный российский корабль приведёт к выводу конфликта на новый уровень. В-третьих, Пентагон сильно опасается, что союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР захватят ракеты виды трофеев, а значит специалисты быстро научаться от них защищаться.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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