ВКС РФ применяют истребители пятого поколения Су-57 на Украине

Воздушно-космические силы РФ в СВО на Украине применяют истребители Су-57. Это военные машины пятого поколения.

Это сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ОПК.

"Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение", — сообщило агентство со ссылкой на собеседника.

Официальной информации на этот счёт нет, отметило ТАСС.

В реальных боевых действиях истребитель впервые был испытан в Сирии в 2018 г. К концу 2024 г. ВКС России получат 22 Су-57, а к 2028 г. их количество доведут до 76 штук. Первый самолёт поступил в Воздушно-космические силы в 2020 г.

Истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов целей (воздушных, наземных, надводных). Самолёт имеет сверхзвуковую скорость полета, радиопоглощающее покрытие, внутрифюзеляжное вооружение, а также новейший комплекс оборудования.