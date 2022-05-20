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Автор Юлия Миленина

Двое офицеров Росгвардии признаны Героями России за подвиги в ходе спецоперации

Силовые структуры

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил медаль "Золотая звезда" офицерам Александру Белоглазову и Андрею Фроленкову.

Двое офицеров Росгвардии признаны Героями России за подвиги в ходе спецоперации

В пресс-службе Росгвардии пояснили, что сотрудники ведомства удостоены звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине. Так, Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, выполнив боевую задачу.

Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект без человеческих жертв.

"Объект был взят без единого выстрела. Полковнику полиции Фроленкову удалось сохранить жизни сотен военнослужащих и гражданских лиц", — прокомментировали в Росгвардии.

На церемонии награждения генерал армии Золотов отметил, что российские солдаты и офицеры продолжают активно участвовать в специальной военной операции по демилитаризации Украины, защищая свободу и независимость народов Донбасса.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы росгвардия
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