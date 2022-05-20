На нескольких направлениях от ранее освобождённой Попасной союзные войска РФ и ЛДНР продолжают наступление. По контролем российских войск находится Триполье, позволяющее выйти к окраинам Васильевки. Боевые действия идут в н.п. Владимировка, в огневом мешке находятся украинские позиции в посёлке Пилипчатино. Наши войска подступают к окраинам Соледара, примыкающего с севера к Артёмовску.
Союзные войска, прорвав оборону противника, также вышли к н.п. Врубовка к северу от Попасной. Бои идут в районе Тошковки, расположенной недалеко от Лисичанско-Северодонецкой агломерации, сообщает "Военное обозрение", уточнив, что продвижение в районе Тошковки и Врубовки даёт нашим военным возможность взять в огневое кольцо позиции ВСУ на участке Горское-Золотое.
Бои начались и в Северодонецке, где разместились около 2500 военных ВСУ. Численный состав противника в районе формируемого "котла", в том числе на участках Горское, Золотое и Лисичанск, оценивается в 15 тысяч.
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