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Автор Мария Карева

Ищенко: после окончания СВО Зеленского ожидает срок в тюрьме или изгнание

Силовые структуры

Главным провалом Владимира Зеленского стало то, что он пошёл в президенты, поскольку из-за отсутствия опыта могут быть слишком серьёзные последствия. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко. Эксперт считает, что на данный момент говорить о судьбе Зеленского после окончания военной спецоперации рано, потому что США всячески пытаются затянуть конфликт.

Ищенко: после окончания СВО Зеленского ожидает срок в тюрьме или изгнание

"Если всё закончится подписанием соглашений, то тогда Зеленский на какое-то время может остаться президентом одной из частей Украины", — предположил эксперт в издании "Украина.ру".

Ищенко полагает, что после окончания специальной военной операции Зеленский может убежать из страны. Однако, по мнению политолога, если Россия возьмёт под контроль всю Украину, то Зеленский окажется в плену. Не исключено, что его могут судить, поскольку за преступления на Украине именно президент несёт ответственность.

"У него два хороших варианта есть. Либо поработать президентом в изгнании, либо отсидеть срок в тюрьме. Дадут лет десять, через пять выйдет", — заключил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия украина ростислав ищенко владимир зеленский
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