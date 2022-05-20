Ищенко: после окончания СВО Зеленского ожидает срок в тюрьме или изгнание

Главным провалом Владимира Зеленского стало то, что он пошёл в президенты, поскольку из-за отсутствия опыта могут быть слишком серьёзные последствия. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко. Эксперт считает, что на данный момент говорить о судьбе Зеленского после окончания военной спецоперации рано, потому что США всячески пытаются затянуть конфликт.

"Если всё закончится подписанием соглашений, то тогда Зеленский на какое-то время может остаться президентом одной из частей Украины", — предположил эксперт в издании "Украина.ру".

Ищенко полагает, что после окончания специальной военной операции Зеленский может убежать из страны. Однако, по мнению политолога, если Россия возьмёт под контроль всю Украину, то Зеленский окажется в плену. Не исключено, что его могут судить, поскольку за преступления на Украине именно президент несёт ответственность.