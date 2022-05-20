EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Куксенкова: Волына покинул территорию "Азовстали" и сдался в плен
В банкоматах ЛНР и ДНР можно снимать деньги с российских карт
В Чехии отстранили доцента из-за чтения на лекции словацкой книги о Евромайдане
Лукашенко преподал детям мастер-класс по правильному открыванию сока
Украинские боевики заминировали семью в подвале в пригороде Северодонецка
New York Times: военная победа Киева над РФ с возвращением территорий невозиожна
Литовкин: отмена возрастного предела для службы по контракту усилит ВС России
Автор Дмитрий Плотников

Куксенкова: Волына покинул территорию "Азовстали" и сдался в плен

Силовые структуры

Националист из "Азова"* Волына покинул территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и вышел для сдачи в плен.

Об этом сообщила корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.

"Волына вышел с Азовстали", — сообщает репортёр с места событий.

Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — прошел стандартную процедуру, говорит она.

"Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану", — подытожила корреспондент "Первого".

Напомним, накануне СМИ уже заявляли о сдаче в плен члена националистического формирования Святослава Паламара "Калины", однако позже выяснилось, что это оказалось слухами.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
В Германии пытаются оценить степень заразности завезённой в ЕС оспы обезьян
Зверев: "Риск прихода в РФ оспы обезьян минимален"
Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим
В Молдавии расследуют факты хищения военной помощи США
На Украине создали петицию по переименованию улиц Пушкина в честь Стивена Кинга
Лётчик Попов: Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине
11 новых случаев оспы обезьян зафиксировано в Великобритании
На Украине погиб доброволец из Карелии
Биолог Якутенко: оспа обезьян может вызвать новую пандемию в мире
Страсти в Армении накаляются: оппозиция переходит к плану Б
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников