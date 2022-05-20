Куксенкова: Волына покинул территорию "Азовстали" и сдался в плен

Националист из "Азова"* Волына покинул территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и вышел для сдачи в плен.

Об этом сообщила корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.

"Волына вышел с Азовстали", — сообщает репортёр с места событий.

Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — прошел стандартную процедуру, говорит она.

"Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану", — подытожила корреспондент "Первого".

Напомним, накануне СМИ уже заявляли о сдаче в плен члена националистического формирования Святослава Паламара "Калины", однако позже выяснилось, что это оказалось слухами.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.