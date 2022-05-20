Националист из "Азова"* Волына покинул территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и вышел для сдачи в плен.
Об этом сообщила корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.
"Волына вышел с Азовстали", — сообщает репортёр с места событий.
Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — прошел стандартную процедуру, говорит она.
"Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану", — подытожила корреспондент "Первого".
Напомним, накануне СМИ уже заявляли о сдаче в плен члена националистического формирования Святослава Паламара "Калины", однако позже выяснилось, что это оказалось слухами.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.