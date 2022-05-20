По словам украинских десантников 95-й десантно-штурмовой бригады, у Киева они были в роли "простой пехоты". Итогом стало их решение сдаться, сообщает "Военное обозрение".
Как рассказали украинские бойцы, командование велело им оставаться в окопах, сдерживая тем самым дальнейшее наступление российской армии. Их пообещали прикрывать артиллерийским огнём, но связи не было, и артиллерийские удары наносились куда попало, независимо от дислокации ВСУшников на поле боя.
В результате обстрелов пострадали 12 населённых пунктов ДНР, есть семеро раненых и двое погибших из числа мирных жителей. Ударами ВСУ были повреждены 24 жилых дома и семь строений гражданского назначения.
Ранее стало известно о том, что 29 военнослужащих 95-й украинской десантно-штурмовой бригады приняли решение сложить оружие и сдаться российской стороне.
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