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Автор Дмитрий Плотников

Безсонов: "Никто "Азов"* обменивать не собирается — Украина лжёт"

Силовые структуры

Почти завершён процесс сдачи в плен националистического батальона "Азов"* с подземелий комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Безсонов: "Никто "Азов"* обменивать не собирается — Украина лжёт"

Сегодня, 20 мая, с металлургического завода вышли и сдались в плен командиры нацформирования. Сейчас многих волнует вопрос, какова дальше судьба нацистов, не собираются ли военных преступников обменивать.

На этот вопрос ответил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, все эти "азовцы"* очень ценные свидетели.

"Никто никого обменивать не собирается — Украина лжёт. Они (сдавшийся в плен "Азов"* — Прим. ред.) расскажут всё: от того, как они малину воровали, до того, как детей в Мариуполе расстреливали. Они свидетели, участники, исполнители военных преступлений. Сейчас с ними будет проводиться долгая скрупулёзная работа", — сообщил Безсонов.

Он особенно подчеркнул, что этот пример сдачи в плен самого распиаренного и самого боевого батальона украинской армии послужит уроком для всех военнослужащих ВСУ. Особенно для резервистов. Теперь можно ожидать наплыва пленных, уверен замминистра информации ДНР.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы даниил безсонов
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