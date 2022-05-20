Минобороны России: "Территория завода "Азовсталь" полностью освобождена"

Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков неонацистского формирования "Азов"*, полностью освобождена.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Напомним, сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 человек. Среди последних вышли командиры националистов — Сергей Волына, Святослав Паламар и Денис Прокопенко.

О завершении спецоперации и полном освобождении завода "Азовсталь" и города Мариуполь от националистов глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба военного ведомства.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.