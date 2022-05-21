В плен с "Азовстали" сдались: офицеры США, Британии и военные инструкторы НАТО

20 мая полностью освобождён металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.

С 21 апреля там был заблокирован гарнизон украинских боевиков нацформирования "Азов"*. Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев"* и военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме украинских боевиков, в бункерах завода находились и иностранные наёмники.

По последней информации СМИ, в плен с металлургического комбината "Азовсталь" сдались: генерал США Эрик Олсон, подполковник Великобритании Джон Бэйли и четверо военных инструкторов НАТО.

Кроме того, по информации СКР, по показаниям военных, сдавшихся с "Азовстали" в Мариуполе, ранее задержанный британский наёмник Шон Пиннер, был снайпером. Сам морской пехотинец утверждал, что он готовил боевиков Украины, а также еду для себя и солдат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.