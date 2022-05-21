20 мая полностью освобождён металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.
С 21 апреля там был заблокирован гарнизон украинских боевиков нацформирования "Азов"*. Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев"* и военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме украинских боевиков, в бункерах завода находились и иностранные наёмники.
По последней информации СМИ, в плен с металлургического комбината "Азовсталь" сдались: генерал США Эрик Олсон, подполковник Великобритании Джон Бэйли и четверо военных инструкторов НАТО.
Кроме того, по информации СКР, по показаниям военных, сдавшихся с "Азовстали" в Мариуполе, ранее задержанный британский наёмник Шон Пиннер, был снайпером. Сам морской пехотинец утверждал, что он готовил боевиков Украины, а также еду для себя и солдат.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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