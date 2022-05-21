Сдавшийся в плен комбриг Сергей Волына рассказал об иностранцах на "Азовстали"

Накануне, 20 мая, с "Азовстали" сдался в плен исполняющий обязанности командира 36 бригады морпехов ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына".

Боевик сообщил, что на металлургическом комбинате среди украинских солдат были наёмники из других стран.

На вопрос, находились ли в промзоне "Азовстали" иностранцы, Волына ответил утвердительно. Он также заявил, что у него якобы нет информации о высокопоставленных иностранных наёмниках и кураторах.

"Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции", — говорит националист.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении территории "Азовстали" и переходе под контроль ВС РФ подземных коммуникаций завода, в которых прятались боевики "Азова"* и ВСУ. Всего сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов и военнослужащих украинской армии, заблокированных на комбинате.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.