Ходаковский: "На допросе кто-то продемонстрировал убеждённость, но — не азовцы"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказывает о процессе сдачи в плен националистов полка "Азов"* и боевиков ВСУ с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Комбат с позывным "Скиф" сообщает, что ВСУшники выходили прибитые, истощенные, а нацисты "Азова"* бодрые, непохожие на голодавших — разница была разительна.

Стали при опросе задавать боевикам ВСУ вопросы по поводу такой разницы во внешнем виде и общем состоянии — ответ был даже ожидаемый: "они у нас забирали в свою пользу все ресурсы".

"Шестерых командиров вывезли вчера отдельно от всех и доставили в СИЗО — с ними начали сразу работать следователи. Кое-кто без всякого воздействия потёк быстро, но некоторые продемонстрировали убеждённость, причём — не "азовцы"*, — рассказывает Ходаковский.

Ранее он сообщал, что последние группы противника перед выходом взрывали "нечто ценное для них".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.