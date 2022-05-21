Подробности процесса сдачи в плен националистов "Азова"* и боевиков нацгвардии и ВСУ продолжают публиковать корреспонденты СМИ.
Корреспондент RT Игорь Жданов, сообщил, что заблокированные на металлургическом комбинате в Мариуполе бандеровцы активно использовали психоактивные вещества.
"Мельдоний, димедрол и куча других рецептурных медикаментов брошено сидельцами с "Азовстали" при сдаче в плен. Это самые безобидные примеры препаратов, к которым прибегали боевики нацбатов во время боёв", — сообщает репортёр.
Уже была информация, что в расположении националистов находили метадон чуть ли не ведрами. Отсутствие идеологии и трусость нацистов киевский режим и его кураторы пытаются заместить тяжёлыми наркотиками.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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