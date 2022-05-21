Отсутствие идеологии и трусость Киев пытается заместить тяжёлыми наркотиками

Подробности процесса сдачи в плен националистов "Азова"* и боевиков нацгвардии и ВСУ продолжают публиковать корреспонденты СМИ.

Корреспондент RT Игорь Жданов, сообщил, что заблокированные на металлургическом комбинате в Мариуполе бандеровцы активно использовали психоактивные вещества.

"Мельдоний, димедрол и куча других рецептурных медикаментов брошено сидельцами с "Азовстали" при сдаче в плен. Это самые безобидные примеры препаратов, к которым прибегали боевики нацбатов во время боёв", — сообщает репортёр.

Уже была информация, что в расположении националистов находили метадон чуть ли не ведрами. Отсутствие идеологии и трусость нацистов киевский режим и его кураторы пытаются заместить тяжёлыми наркотиками.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.