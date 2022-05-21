WP: В пакет военной помощи Украине могут войти американские ЗРК Patriot

Помощь Киеву в размере рекордных 40 млрд долларов одобрена Конгрессом США. Половина этой суммы должна быть направлена на оборонные нужды. Что именно войдёт в пакет военной помощи Пентагон не комментирует, но есть предположение, что ЗРК Patriot и дальнобойные артиллерийские орудия будут поставлены для нужд ВСУ. Об этом сообщает The Washington Post.

Американское оборонное ведомство дало понять, что обнародовать всю информацию оно не будет, широкой общественности доступны данные, опубликованные на официальном сайте.

"У нас нет никакой дополнительной информации, кроме той, что имеется в стенограммах", — цитирует представителя пресс-службы Пентагона ТАСС.

Одобренная Конгрессом помощь должна пойти не только на военные нужды, но и на поддержку украинских беженцев, и на решение экономических вопросов. Однако в США к данному решению не все относятся положительно, так как оно не соответствует их интересам.