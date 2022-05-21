После сдачи в плен с завода "Азовсталь" неонацистов "Азова"* президент Владимир Зеленский уже сделал ряд заявлений.
В очередном интервью украинским СМИ лидер Незалежной сообщил, что сейчас со стороны Украины воюет 700 тысяч человек. А на момент начала войны это количество не превышало 120 тысяч солдат, говорит он.
Простым подсчётом можно определить, что, если взять за истину слова Зеленского, то силы Украины превосходят объединённые силы в три раза.
И еще — из интервью Зеленского можно сделать вывод, что никаких тяжелораненых с "Азовстали" не обменивали. А слова, что "мы их эвакуировали, чтобы они в безопасном месте ожидали обмена", еще сыграет свою роль в деле массового разочарования украинцев.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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