Зеленский: "Сдавшихся в плен, должны освободить по процедуре обмена"

Украинские военные, сдавшиеся в плен с металлургического комбината "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Боевики от военных якобы получили сигнал, что у них есть полное право выйти с катакомб и сохранить свою жизнь, сообщил лидер Незалежной.

"Военное командование передало всё это всем заблокированным на "Азовстали" Дальше все зависит от того, что себя брала ООН, "Красный крест", Российская Федерация, что они будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, — вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное", — в интервью СМИ рассказал Зеленский.

А тем временем, Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над сдавшимися с комбината "Азовсталь" боевиками "Азова"* неизбежен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.