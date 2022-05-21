Информация о сдаче в плен на "Азовстали" в Мариуполе иностранных генералов не соответствует действительности. Об этом заявила корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.
"Ни канадские, ни американские генералы с "Азовстали" не выходили и в плен не сдавались. Отставить дезинформацию", — написала журналист в своих соцсетях в субботу, 21 мая.
Напомним, Минобороны России заявило 20 мая, что завод "Азовсталь" освобождён от нацистов полностью. Его покинули почти 2500 боевиков. На территории началось разминирование.
В СМИ также появилась информация, что в плену оказались американский генерал, британский подполковник и ещё четверо военных инструкторов НАТО.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские семьи, прибывающие в Великобританию, всё чаще оказываются бездомными после ссор с хозяевами домов.