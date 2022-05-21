Куксенкова: никакие иностранные генералы с "Азовстали" не выходили

Информация о сдаче в плен на "Азовстали" в Мариуполе иностранных генералов не соответствует действительности. Об этом заявила корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.

"Ни канадские, ни американские генералы с "Азовстали" не выходили и в плен не сдавались. Отставить дезинформацию", — написала журналист в своих соцсетях в субботу, 21 мая.

Напомним, Минобороны России заявило 20 мая, что завод "Азовсталь" освобождён от нацистов полностью. Его покинули почти 2500 боевиков. На территории началось разминирование.

В СМИ также появилась информация, что в плену оказались американский генерал, британский подполковник и ещё четверо военных инструкторов НАТО.