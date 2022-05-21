Российские военные в субботу, 21 мая, подорвали мост между Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщает ANNA-NEWS.
Подрыв моста значительно усложнит связь подразделений ВСУ, удерживающих Северодонецк, с внешним миром. То есть это сделано в целях окружения города.
Военный корреспондент Александр Коц заметил, что уничтожен пока первый из трёх мостов, соединяющих Северодонецк с Лисичанском. По мнению репортёра, теперь перед северодонецким гарнизоном замаячила реальная перспектива "эвакуации".
Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявлял, что украинские боевики минируют мост между Северодонецком и Лисичанском. О каком из мостов шла речь, неизвестно.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.