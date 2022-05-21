ВС России подорвали мост между Северодонецком и Лисичанском

Российские военные в субботу, 21 мая, подорвали мост между Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщает ANNA-NEWS.

Подрыв моста значительно усложнит связь подразделений ВСУ, удерживающих Северодонецк, с внешним миром. То есть это сделано в целях окружения города.

Военный корреспондент Александр Коц заметил, что уничтожен пока первый из трёх мостов, соединяющих Северодонецк с Лисичанском. По мнению репортёра, теперь перед северодонецким гарнизоном замаячила реальная перспектива "эвакуации".

Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявлял, что украинские боевики минируют мост между Северодонецком и Лисичанском. О каком из мостов шла речь, неизвестно.