Под Изюмом ВС России включили трансляцию гимна СССР на шесть километров

Российские военные применяют не только огневое, но и мощное психологическое воздействие на бойцов ВСУ. Под Изюмом они установили звуковещательную станцию на базе БТР-80, с которой на шесть километров транслируют гимн СССР. Противник, судя по возмущению в соцсетях, оказался крайне недоволен.

Данный приём — это не новое изобретение, его использовали ещё американские военные, которые включали подобные установки во Вьетнаме, чтобы скрыть перемещение тяжёлой техники.

А российские военные использовали такое в Мариуполе, заметил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он добавил, что в итоге у националистов болела голова, а результат всем известен: "Азовсталь" легла и все сдались в плен.

Аналитик также пояснил, что те, кто находится в машине, под влияние громкого звука не попадают, поскольку в БТР никого нет. То есть это тот самый случай, когда солдат спит, а служба идёт.

Ранее появились сообщения о том, что самоходная артиллерия Народной милиции ДНР обстреливает позиции ВСУ агитационными снарядами. В инструкциях украинским бойцам объясняют, как правильно оставить позиции и избежать уголовной ответственности.