Немецкий генерал Вад: надо прекратить поставлять Киеву тяжёлое вооружение

Поставки тяжёлого вооружения Украине не имеют смысла, и могут привести к страшным последствиям для всего мира. Такое мнение выразил немецкий генерал в отставке Эрих Вад в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Генерал напомнил, что для того, чтобы научиться управлению немецким танком "Леопард" или БМП "Мардер", требуется много лет подготовки. У Киева сейчас нет времени на обучение, а значит, бессмысленно отправлять это тяжёлое вооружение украинцам сейчас.

Кроме того, Эрих Вад уверен, что продолжение подпитки Украины тяжёлым вооружением неизбежно ведёт к военной эскалации, и последствия такой политики могут быть непоправимыми. Немецкий военный призвал отказаться от военной помощи Киеву и сосредоточить свои усилия на дипломатическом содействии в решении украинского конфликта.

"Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам", — сказал Вад.

Немецкий генерал добавил, что очень неразумно пытаться представить российские власти в демоническом свете, пытаясь доказать, что с Россией невозможно договориться.