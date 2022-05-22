Украина не сможет затянуть боевые действия на год, потому что стране не хватит ресурсов перезимовать.
Об этом сообщил глава Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец.
Эксперт отметил, что даже если российские войска будут действовать максимально аккуратно и медленно, без применения разрушительных видов вооружений, то до конца этого года специальная военная операция должна завершиться.
"Не думаю, что боевые действия можно затянуть на год. Потому что у Украины нет ресурсов перезимовать. Владимир Зеленский может быть и хотел бы повоевать еще три года, но где он будет брать топливо и откуда пойдут поставки электричества? ...Есть ощущение, что сидеть без тепла и света украинское население не захочет", — сообщает Зубец в интервью "Украина.ру".
Обозреватель подчёркивает, что коллективный Запад не верит в долгосрочное украинское будущее как государства, поэтому помогает лишь оружием, а "деньгами не очень".
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