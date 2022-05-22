Липовой подтвердил факт нахождения высокопоставленных чинов НАТО на "Азовстали"

По данным некоторых СМИ, в плен с металлургического комбината "Азовсталь" сдались американский генерал Эрик Олсон, британский подполковник Джон Бэйли и четверо военных инструкторов Североатлантического альянса. На данный момент официального подтверждения данной информации нет.

По словам генерал-майора Сергея Липового, нахождение на территории мариупольского завода иностранных наёмников является подтверждённым фактом. Присутствие высокопоставленных чинов также было подтверждено данными радиоперехватов.

Герой России полагает, что генералы и инструкторы НАТО не смогли воспользоваться гуманитарными коридорами, поскольку боевики "Азова"* не выпускали их. Националисты осознавали, что если западные наёмники выйдут с завода, то боевики лишатся всех козырей и будут ликвидированы.

"То, что сегодня мы наблюдаем полную сдачу всех, кто там прятался под землёй, то это не ВСУшники. Это все военные преступники", — подчеркнул генерал-майор в беседе с "Царьградом".

По мнению Липового, присутствие на "Азовстали" американского генерала и инструкторов НАТО в очередной раз доказывает, что представители альянса принимают активное участие в противостояние с Россией.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.