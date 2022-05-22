Сладков: "Победив полк "Азов"* в Мариуполе, мы ещё не победили организацию"

Победив националистический батальон "Азов"* в Мариуполе, российские военные и силы Донбасса ещё не победили всю организацию неонацистов "Азов"*.

Это сообщил военкор и журналист Александр Сладков.

По его словам, в 2014 году это был лишь харьковский уличный криминал. Но за пару лет они создали сначала мощную организацию под контролем Арсена Авакова, а после его отставки и расширили своё влияние.

Сегодня — это мощный силовой блок, это государство в государстве, заявил Сладков. И победив неонацистов в подземельях "Азовстали" в Мариуполе, ВС РФ пока не победили всю организацию "Азов"*. Но это пока.

Сладков уверен, что с точки зрения разума, на данный момент Незалежную должны были бы денацифицировать, как минимум, РФ, Соединённые Штаты, Новая Зеландия, ФРГ, Италия и Британия совместно. Но в реальности, история пошла по спирали и, чтобы нынешний виток не повторил предыдущие 30-е и 40-е годы прошлого столетия, Российской Федерации нужно сделать это самостоятельно.

Денацифицируя Украину, мы спасаем не только себя, но и многих на планете, хоть они опять вряд ли будут России благодарны за это, подытожил военный корреспондент.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.