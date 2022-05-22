"Аспид" из "Азова"* назвал зарплату за 80 дней на "Азовстали":190 тыс грн

Один из основателей нацбата "Азов"* с позывным "Аспид" получил от Киева 190 тыс. гривен (380 тыс. руб.).

Столько ему было выплачено за 80 дней боёв на территории металлургического комбината "Азовсталь".

По словам нациста, боевики верили, что они будут деблокированы в результате договоренностей или военным путём. Во время штурма предприятия националисты рисовали карты, где обозначали направления ударов навстречу деблокирующим войскам. В это время ВС РФ им постоянно сообщали , что сдача в плен зачтется в дальнейшем, сообщает спецкор КП Дмитрий Стешин.

По его словам, деблокада была невозможна — ВСУ даже самолётами не могли своим боевикам сбросить медикаменты и еду.

К моменту сдачи в плен бандеровцы уже более недели не имели продуктов, говорят сами пленные. Националистический батальон пытался разобрать обрушившийся склад при помощи последнего танка, но артиллерия ДНР помешала им это сделать.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.