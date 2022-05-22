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Автор Дмитрий Плотников

"Аспид" из "Азова"* назвал зарплату за 80 дней на "Азовстали":190 тыс грн

Силовые структуры

Один из основателей нацбата "Азов"* с позывным "Аспид" получил от Киева 190 тыс. гривен (380 тыс. руб.).

"Аспид" из "Азова"* назвал зарплату за 80 дней на "Азовстали":190 тыс грн

Столько ему было выплачено за 80 дней боёв на территории металлургического комбината "Азовсталь".

По словам нациста, боевики верили, что они будут деблокированы в результате договоренностей или военным путём. Во время штурма предприятия националисты рисовали карты, где обозначали направления ударов навстречу деблокирующим войскам. В это время ВС РФ им постоянно сообщали , что сдача в плен зачтется в дальнейшем, сообщает спецкор КП Дмитрий Стешин.

По его словам, деблокада была невозможна — ВСУ даже самолётами не могли своим боевикам сбросить медикаменты и еду.

К моменту сдачи в плен бандеровцы уже более недели не имели продуктов, говорят сами пленные. Националистический батальон пытался разобрать обрушившийся склад при помощи последнего танка, но артиллерия ДНР помешала им это сделать.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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