Американские военные инструкторы открыто гуляют по улицам Кривого Рога

По соцсетям распространяется видеоролик, доказывающий военное присутствие США на Украине. По улицам Кривого Рога открыто ходит американский инструктор.

Автор видео показывает американского военного в камуфляже. Принадлежность мужчины выдаёт нарукавный шеврон с флагом США и нашивка с фамилией Лопез. Стоит отметить, выглядит человек типичным латиноамериканцем.

На вопрос о своей родине герой ролика отвечает не таясь: "Калифорния. Лос-Анджелес". Также американский военнослужащий уточняет, что прибыл в Запорожье инструктировать украинскую армию.

Учитывая тот факт, что встреча произошла возле ларька с беляшами, можно предположить: американские военные давно находятся в городе и успели неплохо освоится.