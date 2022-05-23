По соцсетям распространяется видеоролик, доказывающий военное присутствие США на Украине. По улицам Кривого Рога открыто ходит американский инструктор.
Автор видео показывает американского военного в камуфляже. Принадлежность мужчины выдаёт нарукавный шеврон с флагом США и нашивка с фамилией Лопез. Стоит отметить, выглядит человек типичным латиноамериканцем.
На вопрос о своей родине герой ролика отвечает не таясь: "Калифорния. Лос-Анджелес". Также американский военнослужащий уточняет, что прибыл в Запорожье инструктировать украинскую армию.
Учитывая тот факт, что встреча произошла возле ларька с беляшами, можно предположить: американские военные давно находятся в городе и успели неплохо освоится.
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