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Автор Мария Карева

Генерал Террас предложил НАТО ввести в Чёрное море боевые корабли

Силовые структуры

Эстонский генерал-лейтенант Рихо Террас заявил, что Североатлантический альянс должен ввести в акваторию Чёрного моря боевые корабли. Террас полагает, что это необходимо для обеспечения свободного судоходства и безопасности гражданских морских судов, которые расположены в нейтральных водах. По мнению экс-командующего Силами Обороны Эстонии, российская сторона не будет атаковать корабли НАТО, поскольку это приведёт к эскалации конфликта.

"К сожалению, я практически убеждён, что НАТО не пошлёт свои корабли, опасаясь эскалации, но я уверен, что Россия не посмеет атаковать корабли НАТО", — подытожил Террас.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
нато россия эстония рихо террас
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