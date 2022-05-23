Генерал Террас предложил НАТО ввести в Чёрное море боевые корабли

Эстонский генерал-лейтенант Рихо Террас заявил, что Североатлантический альянс должен ввести в акваторию Чёрного моря боевые корабли. Террас полагает, что это необходимо для обеспечения свободного судоходства и безопасности гражданских морских судов, которые расположены в нейтральных водах. По мнению экс-командующего Силами Обороны Эстонии, российская сторона не будет атаковать корабли НАТО, поскольку это приведёт к эскалации конфликта.